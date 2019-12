Kaarsjes bij oorlogsgraven van hen die sneuvelden voor de vrijheid

video Achterhoek zet Normaal unaniem op 1 in Top 2000

7:30 HUMMELO - Het nummer De boer dat is de keerl van Normaal voert in alle Achterhoekse gemeenten de lijst aan van de Top 2000 van NPO Radio 2. Ook in Lochem, Brummen, bijna alle Twentse gemeenten en andere plattelandsgebieden als St. Anthonis (Brabant), Weststellingwerf (Friesland) en Noordoostpolder (Flevoland) staat het lied op 1, blijkt uit stemstatistieken van de zogenoemde ‘lijst der lijsten’.