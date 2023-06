Kamperen in eigen land: 5 x campings bij Doetinchem

Banengroei stokt in de Achterhoek; regio schiet volgend jaar in de min

Het aantal banen in de Achterhoek neemt volgend jaar af met 0,2 procent, zo’n tweehonderd banen. Daarmee is de Achterhoek een van de slechtst scorende regio’s van het land. De banenkrimp doet zich vooral voor in de industrie en de bouw. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.