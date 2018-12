Kardinaal Eijk schildert muur in Doetinchemse flat

DOETINCHEM - Ellen Assendelft uit Doetinchem kan sinds vrijdag zeggen dat een muur in haar flatwoning is geschilderd door kardinaal Wim Eijk. De hoogste katholiek leider van het bisdom Utrecht nam gistermiddag de roller ter hand in het flatje aan de Caenstraat.

Eijk was in Doetinchem in het kader van een werkbezoek aan de Achterhoekse parochie Maria-Laetitia. Hij bezocht de flat van Assendelft, omdat vrijwilligers van Present in haar huis klussen. ,,Onbaatzuchtige hulp aan mensen die dat nodig hebben is één van de belangrijkste christelijke waarden’’, zo prees de kardinaal de vrijwilligers.

Vader

Over zijn eigen werk was Eijk ook best tevreden, zei hij nadat hij de roller weer had weggelegd. ,,Mijn vader is opgeleid als schilder, van hem heb ik het geleerd. Maar dat was altijd met een kwast, dit was de eerste keer met een roller. Dat viel me niets tegen, hoor.’’

De 34-jarige Assendelft was trots Eijk te hebben ontvangen in haar huisje. ,,Ik maak nog wel even een selfie met hem, dan kan ik die zondag laten zien aan onze pastoor!’’