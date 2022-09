Kees en José uit Achterhoek raakten door ‘hypnose’ al hun spaargeld kwijt door beleggingsfraude: ‘De schaamte maakt je kapot’

De Graafschap-aanvaller Önal scoort voor Turkije onder 19 in spektakel­stuk

DOETINCHEM - Basar Önal heeft gescoord voor Turkije onder 19 jaar. De aanvaller van De Graafschap was trefzeker in het spektakelstuk tegen Luxemburg (4-4) in de EK-kwalificatie.

21 september