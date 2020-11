Kees Hensen opent midden in de coronacrisis een hotel: ‘We zijn vrijheid kwijt omdat we in angst leven’

het gesprekMidden in de coronacrisis opent Kees Hensen met zijn compagnons een boetiekhotel in Doetinchem én neemt Hotel De Wereld in Wageningen over. ,,Konden we niet laten lopen”, zegt de Doetinchemmer over het misschien wel beroemdste hotel van het land.

Wees niet verbaast als u straks in de lift van Hotel De Wereld in Wageningen stapt en via de intercom wordt aangesproken door een stem met een Duits accent, die u doet glimlachen. Ook kan het dat u in de lobby prins Bernhard treft. Uitgelicht door een beamer en in gezelschap van twee mannen in wie u de geallieerde generaal Charles Foulkes herkent en de Duitse bevelhebber Blaskowitz.

Hotelier Kees Hensen is dol op oude, liefst monumentale gebouwen met een verhaal. In Doetinchem bestiert hij Villa Ruimzicht, een negentiende-eeuws landhuis dat de onderwijsgeschiedenis van de Achterhoekse stad – ooit het ‘Athene van de Achterhoek’ genoemd – vertelt. In Winterswijk blies hij een zwembad daterend uit de crisisjaren nieuw leven in, mét restaurant. Het verhaal: de werkverschaffing zou in 1933 een weg naar Groenlo aanleggen, maar het volk wilde een badmeestershuis (nu horeca) bij het zwembad.

Het verhaal van Hotel De Wereld staat in elk geschiedenisboek over de oorlog in Nederland. Hensen vertelde het zijn 15-jarige dochter toen hij met haar in het hotel ging eten. ,,Prins Bernhard zei mijn dochter niets. Maar toen ik vertelde dat de prins erbij was toen de Duitsers hier op 5 mei 1945 capituleerden en wij sindsdien geen oorlog meer kennen, vond ze het machtig interessant.”

Quote Uit de geschiede­nis kun je de toekomst voorspel­len. Ontwikke­lin­gen begrijpen. Snappen hoe mensen leefden en geleden hebben Kees Hensen