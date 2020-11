Keiharde kritiek op tv-serie Typisch Achterhoek: ‘Deze bagger maakt een karikatuur van de streek’

update Scooter­rijd­ster valt op spoor voor aanstormen­de trein: omstander redt vrouw het leven

19 november DOETINCHEM - Een scooterrijdster is deze donderdagmiddag in Doetinchem aan de dood ontsnapt. De vrouw viel met haar scooter op de rails van de spoorwegovergang tussen de Havenstraat en C. Missetstraat, precies op het moment dat de trein aankwam. Een omstander wist de vrouw net op tijd van de spoorbaan te redden.