Kess moet als transgender vechten voor zijn lichaam en dat kunnen we zien op tv

Benen, polsen, handen en armen: Achterhoek­se ziekenhui­zen druk met breuken na gladde avond

23 januari DOETINCHEM - De gladde dinsdagavond heeft geleid tot drukte in de Achterhoekse ziekenhuizen. In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem kwamen sindsdien tien mensen binnen met botbreuken en in het Winterswijkse Streekziekenhuis Koningin Beatrix elf.