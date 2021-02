Kind met snottebel moet sneller naar huis om corona buiten de school te houden

,,Als kinderen symptomen hebben die duiden op corona, bellen we hun ouders om ze te laten ophalen. Eventuele broertjes en zusjes gaan dan ook direct mee naar huis”, zegt bestuursvoorzitter Frans Laarakker van GelderVeste, het overkoepelende bestuur voor zeventien scholen in onder meer Doetinchem, Bronckhorst en Zutphen.



Eenzelfde ‘snottebellenbeleid’ geldt bij Pro8, met veertien scholen in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Voorzitter Lucy Hermsen: ,,Constateren wij klachten, dan nemen we contact op met de ouders om het kind op te halen. Of andere kinderen uit hetzelfde gezin ook mee gaan, wordt in onderling overleg besloten.”