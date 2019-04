‘Kinderen gewond door glas in fontein in centrum Doetinchem’

Werk aan ecoduct maakt A18 even smaller

20 april DOETINCHEM - De snelweg A18 wordt voor het werken aan het ecoduct bij Koekendaal tijdelijk versmald. In beide richtingen wordt het verkeer over versmalde rijstroken geleid. Dat gaat in op koningsdag zaterdagavond 27 april en duurt tot en met maandagochtend 17 juni. In dat laatste weekend wordt de snelweg helemaal afgesloten.