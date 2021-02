Kirsten wil erotiekshop openen in Doetinchem, maar wordt geweigerd als huurder

update Bewoners flat vluchten met hun hondjes voor brand in Doetinchem; zes appartemen­ten ontruimd

12 februari DOETINCHEM - Zes appartementen in een flatgebouw in Doetinchem zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd nadat brand was uitgebroken in een van die flatwoningen. De brand ontstond volgens de brandweer in een wasmachine van een het appartement aan de Leerinkstraat.