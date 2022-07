Koken in Doetinchemse horeca levert bonus op van 2000 euro, en daarbij blijft het niet: ‘Werken in de horeca weer leuk maken’

Bij de bonus bovenop het salaris van 2600 tot 3000 euro bruto, blijft het niet. Rien Kaan, de exploitant die eind januari de vestiging van De Beren aan het Simonsplein in hartje centrum opende, biedt ook een 38-urige werkweek. Niets bijzonders ogenschijnlijk, maar wel in de horeca waar overwerken eerder regel dan uitzondering was.



,,Koks hoeven bij ons maar vier dagen te werken”, zegt Kaan, die drie koks fulltime in dienst heeft en twee vacatures open heeft staan. ,,Elke dag werken ze dan iets langer. Ook zijn ze een weekend in de maand vrij en hoeven ze niet altijd met feestdagen te werken.”



Kortom, ze behouden een sociaal leven. ,,Werken in de horeca betekende vaak 50, 60 of 70 uur in de week werken. Consequentie is wel dat we meer mensen aannemen. Maar zo wordt het werken in de horeca wél weer leuk.”