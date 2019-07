Krimp in Achterhoek nog ernstiger dan gedacht

Nergens in Nederland is de daling van het aantal geboren kinderen ten opzichte van vijftien jaar geleden zo groot als in de Achterhoek. Dit blijkt uit het onderzoek dat Achterhoek VO, het overkoepelende bestuur van veertien middelbare scholen in deze regio, heeft laten uitvoeren. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de jongste CBS-cijfers van 1 januari 2019.



,,We willen met dit onderzoek de krimp inzichtelijk maken", zegt Henk van der Esch, voorzitter van Achterhoek VO. ,,Voor ons is het geen enorme verrassing. Het krimppercentage is hoogstens 2 à 3 procent hoger dan volgens eerdere prognoses. Maar dat de krimp harder gaat dan gedacht, is ook duidelijk. Bovendien, dit zijn geen prognoses maar feiten: het gaat simpelweg om het aantal kinderen dat geboren is."