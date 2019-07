‘Krimp in Achterhoek omdat er te weinig vruchtbare vrouwen zijn’

Het is niet zo dat de Achterhoekse vrouw minder kinderen krijgt dan andere Nederlandse vrouwen. Wel dat er in de Achterhoek naar verhouding minder vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn dan elders in het land.



Dat verklaart dat gemeten over de afgelopen vijftien jaar nergens in Nederland het aantal geboortes sterker is gedaald dan in de Achterhoek.



Bovenstaande analyse komt van Henk van der Esch, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO, een groep van veertien middelbare scholen. Van der Esch – van huis uit wiskundige – liet het onderzoek uitvoeren naar de krimp in de Achterhoek waaruit blijkt dat er op 1 januari 2019 39,2 procent minder 0-jarigen in de acht Achterhoekse gemeenten waren dan op 1 januari 2004.



Een percentage dat de Achterhoek weer eens met de neus op de feiten drukt: de krimp is niet te negeren.