Kritiek op komst sneltrein van Doetinchem naar Arnhem: ‘Liemers heeft er niets aan, maar krijgt wél de problemen’

,,Niets”, concludeert Guus de Vries die woont aan de Frieslandweg tussen Didam en Wehl. ,,Het spoor ligt nu op 25 meter van mijn huis. Het dubbelspoor komt aan mijn kant te liggen, dus dadelijk raast de trein op 10 meter voorbij. Ik lig nu al te trillen in bed. Wij, inwoners van de Liemers, hebben niets aan de RegioExpres, maar krijgen wél de overlast.”



De Achterhoek is al een halve eeuw bezig met dubbelspoor, om zo sneller in Arnhem en de Randstad te komen. Decennia leek het er niet van te komen, maar nu ligt het plan van de RegioExpres er: een sneltrein die zonder tussenstops een keer per uur van Doetinchem naar Arnhem gaat (en vice versa).



Nu - met tussenstops in onder meer Wehl, Didam en Zevenaar - een ritje dat 33 minuten kost. De sneltrein doet er 13 minuten sneller over.