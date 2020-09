Kruipt Sandra (51) de 10 kilometer van Doetinchem naar Beek net als haar broer in 1984?

Een uit de hand gelopen weddenschap, daar begon het mee. Maar als Sandra (51) iets zegt, doet ze het.



En dus kruipt ze deze dinsdag urenlang door de berm om de tien kilometer afstand te overbruggen. Door het gras en onkruid, want dat is net wat minder zwaar dan over het betonnen fietspad.



Het idee ontstond in de kroeg, waar gesproken werd over haar broer, die al eens precies hetzelfde deed. In 1984 riep ook hij in een kolderieke bui dat ‘wel even te doen’ op handen en knieën. Met succes en nu, 36 jaar later, is het dus de beurt aan zijn zus.