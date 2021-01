Kunstgrasveld Concordia Wehl vernield met vuurwerk: ‘In- en intriest’

Concordia Wehl meldt dat er meerdere brandplekken zijn ontstaan op het kunstgrasveld als gevolg van het afgestoken vuurwerk. Op de foto’s is te zien dat het gaat om flinke schroeiplekken van soms meer dan tien centimeter in doorsnee. De schade is enorm, meldt de vereniging: ‘De schade die is veroorzaakt, leidt tot zeer veel extra en onnodige kosten voor de club, iets dat we absoluut niet kunnen gebruiken in deze coronatijd’. Het bestuur vraagt aan de dader(s) om zich te melden en gaat er vanuit dat de afsteker(s) ‘zich niet gerealiseerd heeft/hebben welke schade dit met zich meebrengt’. Ook mensen die mogelijk iets meer weten over wie dit mogelijk heeft gedaan, wordt gevraagd dit door te geven, desnoods anoniem. ‘Mocht er komende dagen niets gemeld worden, dan zal het Bestuur zich beraden op andere stappen’.

Cameratoezicht of afsluiten sportpark een optie

Het sportpark in Wehl is openbaar toegankelijk en daardoor kan iedereen er op. Vooral voor de jeugd is dit ideaal omdat ze zo kunnen voetballen wanneer ze willen. Het clubbestuur zou het jammer vinden als dit niet meer kan. ‘We zijn trots op het open karakter van onze vereniging en dat zowel de Wehlse als de Nieuw-Wehlse jeugd ook overdag gebruik kan maken van ons sportpark. We zouden het buitengewoon jammer vinden als we hiermee moeten stoppen’.

Deze week volgt een gesprek over mogelijke beveiliging van het sportpark, aldus Concordia Wehl: ‘Komende week zal het Bestuur met de eigenaar van het sportpark in overleg gaan om te kijken welke maatregelen er genomen moeten worden om dit soort vernielingen in de toekomst te voorkomen. Een optie is om cameratoezicht op het sportpark in te voeren, een andere optie is het sportpark overdag geheel af te sluiten of een combinatie van beide. Dit is iets wat we niet willen, maar misschien wel nodig is’.