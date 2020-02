‘Laffe daad’: fietser van fiets getrapt in Doetinchem

Bezwaar gemaakt: wietrokers kunnen voorlopig maar in één coffeeshop terecht in Doetinchem

6 februari DOETINCHEM - Wietgebruikers kunnen voorlopig in Doetinchem maar in één coffeeshop terecht: Diamond in de Huber Noodtstraat. Nadat duidelijk werd dat 't Rotterdammertje na een besluit door de Raad van State definitief gesloten bleef, werd verwacht dat er snel een procedure zou worden gestart om tot het openen van een tweede coffeeshop te komen. Een bezwaar gooit roet in het eten.