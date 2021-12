Lamborghini’s en Ferrari’s in Doetinchemse winkelstraat: ‘Zie je hoeveel mensen door het raam kijken als ze langs lopen?’

Misschien wel 200 bezoekers trekt de Lego-expositie van Jan Finkenflügel op de openingsdag, zondag 28 november, in het leegstaande winkelpand Catharinastraat 8. ,,Ik heb de hele middag zitten praten. Kijk maar in het gastenboek, zoveel positieve reacties. Ik ben er blij mee, daar krijg ik energie van.”



Hij is twintiger, als hij zijn eerste modellen van technisch Lego in 1977 bouwt. Auto’s, vliegtuigen, boten, trekkers, hijskranen en shovels, helikopters. Hij is gefascineerd door de techniek, de duizenden kunststof blokjes en -figuurtjes en de manier waarop ze in beweging worden gebracht. ,,Daarna is de hobby wat weggezakt, maar de laatste tien jaar maak ik er echt weer werk van.”