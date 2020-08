Landelijke politiek bemoeit zich met Doetinchemse ‘gifvaten’: ‘Zo snel mogelijk opruimen’

,,We moeten verdere vervuiling van de bodem en uitstroom van PFAS naar het water voorkomen”, zegt Kröger, die in een reeks Kamervragen over milieuovertredingen specifiek refereert aan de vaten van Rutgers in Doetinchem.



‘Hoe oordeelt u over de situatie in Doetinchem, waar lekkende vaten met brandblusschuim dat de stof PFOS bevat van het failliet verklaarde bedrijf Rutgers Milieu de bodem en de vlakbij stromende Oude IJssel ernstig vervuilen?’, wil zij weten van staatssecretaris Stientje van Velthoven van Infrastructuur en Waterstaat.