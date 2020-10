Langer herfstvakantie tegen coronabesmettingen? Niet in de Achterhoek

,,Of het wel of niet nodig is kan ik niet zeggen. Ik ben geen coronadeskundige, maar het is geen onderwerp van gesprek bij ons”, zegt Maria van Hattum van Achterhoek VO, overkoepelend bestuur voor zeventien middelbare scholen in de Achterhoek.



Het idee voor een herfstvakantie van twee weken kwam anderhalve week terug van het zogeheten Red Team, een club onafhankelijke experts die het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over de aanpak van de coronacrisis.



Op het Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo is een twee weken durende herfstvakantie evenmin een optie.