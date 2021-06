‘Lastige passagiers’ door politie uit bus gehaald, zestal te voet verder

Amper prullenbak­vac­cins in de Achterhoek: ‘We houden niets over’

6 juni GAANDEREN / EIBERGEN - Achterhoekse huisartsen zijn enthousiast over de mogelijkheid om overgebleven coronavaccins aan te bieden via de website prullenbakvaccin.nl. Alleen blijven er nauwelijks vaccins over. En als ze overblijven, zijn ze in een mum van tijd uitgedeeld.