Leerlingen tijdens examens in Doetinchem plots in pikkedonker door stroomuitval

Een intiem theater­stuk over seks in de huiskamer

9 mei DOETINCHEM – Het verzoek is niet alledaags. ,,Heb je zin om naar onze voorstelling te komen kijken? ‘Ik wil jou’ is de titel. Bij mij thuis. Gaat over seks, liefde en onze eigen relatie. Het publiek bestaat uit twee mensen, een man en een vrouw. Dat doen we nu voor de veertiende keer.’’