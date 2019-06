Leger des Heils zet streep door omstreden Domus in Wehl

Economische redenen worden gegeven voor de sluiting, door Dik van den Hoek, directeur van het Leger des Heils Overijssel, waar ook de Achterhoek onder valt. ,,We hebben het laatste jaar maar 16 van de 23 plekken bezet", zegt Van den Hoek. ,,Dat komt omdat mogelijke bewoners bedenkingen hebben en liever niet in de Domus in Wehl zitten. De leegstand is financieel niet te dragen door ons. We hebben er ook geen vertrouwen in dat de situatie verbetert.”