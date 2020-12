Lego aan huis is een gat in de markt: Roy (41) gaat populair speelgoed verhuren

Woedend blaft hij mij toe het erf te verlaten

19 december De Duitse filmmakers bezochten persoonlijk de chrystal meth-koks in de binnenlanden van Mexico en schoten beelden van de drugsdoorvoerhaven in Rotterdam alvorens voor te rijden bij de boerderij aan de Zomerweg, niet ver van Achter-Drempt. Ik was net vertrokken anders had ik de docu die op YouTube is te zien, gehaald.