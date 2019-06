Leiding sociale dienst Laborijn gaat ingrijpen bij beroerde afhandeling van klachten

Het is één van de zes punten waarmee binnen Laborijn direct wordt begonnen om de dienstverlening aan cliënten te verbeteren. Dit na de publicatie van het vernietigende rapport van Bureau Berenschot over Laborijn, nu twee weken geleden, waarin werd geconstateerd dat de menselijke maat verdwenen is in de werkwijze. ,,Die moet terug en daarom is er ook deze lijst van concrete punten om mee aan de slag te gaan”, zegt Huizinga.



Zo verdwijnt bijvoorbeeld ook het telefonische spreekuur ’s morgens. In plaats daarvan kunnen cliënten de hele morgen bellen om vragen te stellen over hun situatie of met een Laborijn-medewerker in gesprek te komen. Verder wordt mensen na een gesprek met een consulent van de sociale dienst gevraagd of alles duidelijk is en of er nog vragen leven. ,,Dan kan daar meteen antwoord op worden gegeven”, zegt Huizinga.



Verder worden de brieven die naar cliënten worden gestuurd vriendelijker van aard en beter leesbaar, worden de samenwerking met maatschappelijke organisaties en werkgevers opgekrikt en komen er gesprekken met personeel in de sociale werkplaats, die geen onderdeel zijn van het onderzoek maar wel vragen hebben. ,,Die gaan we beantwoorden”, zegt Huizinga.