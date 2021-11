Lidl probeert via rechter stokje te steken voor opening tijdelijke Albert Heijn

Mijn leven, mijn dromen De grootste droom van Lieuwe (10): ‘In Afrika het skelet van een leeuw vinden’

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Lieuwe Bruil (10) uit Wijnbergen. Hij zit op de basisschool SBO Sam in Doetinchem, houdt van botten zoeken en woont in een boerderij in Wijnbergen met zijn moeder, vader, broer, hond Diede en de katten Storm, Noortje en Grote poes.

21 november