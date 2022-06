Living statues keren terug naar Doetinchem

De enige vereniging van Living Statues in Nederland reist met hun voorstellingen de hele wereld over en strijkt op de laatste zondag van juni neer in de Doetinchemse binnenstad. Van 12.30 tot 16.30 uur voeren de artiesten verschillende acts op. Verspreid door het centrum vinden 15 verschillende acts plaats.



De Living Statues staan op 26 juni onder andere op het Catharina- en Simonsplein, in de Hamburgerstraat, Waterstraat, Nieuwstad en Boliestraat. Speciaal voor dit evenement is een locatiekaart gemaakt, zodat bezoekers geen act hoeven te missen. Deze is verkrijgbaar bij alle winkels in de binnenstad, bij de VVV Doetinchem en via de website.