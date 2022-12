Loten voor huurhuis verdwijnt grotendeels bij Achterhoekse woningcorporaties

Dat betekent vooral een omslag voor mensen die willen huren via Sité Woondiensten, dat achtduizend woningen heeft in Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek. Tot dusverre werden namelijk álle woningen van Sité verloot. Dat kon betekenen dat iemand een dag na inschrijving een woning had, maar ook dat iemand na tal van pogingen nog géén huurhuis had.

‘Makkelijker voor woningzoekende’

,,Loting is het eerlijkste systeem, iedereen heeft gelijke kansen”, zegt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder van Sité Woondiensten. ,,Lange tijd waren er woningen genoeg en was de gemiddelde zoektijd vier à vijf maanden, nu is dat bijna één jaar. Het kan dus nog veel langer duren voor iemand een woning heeft. Het nieuwe systeem wordt makkelijker voor de woningzoekende.”

De wijziging is onderdeel van een volledige samenwerking tussen de Achterhoekse woningcorporaties Sité, Wonion (vierduizend woningen in Oude IJsselstreek en Aalten) en ProWonen (achtduizend woningen in Bronckhorst, Oost Gelre en Berkelland).



Site, Wonion en ProWonen werken al tien jaar samen met Thuis in de Achterhoek. Dat deden ze met verschillende regels voor toewijzing. Ook De Woonplaats (in de Achterhoek actief in de oostelijke Achterhoek) staat op de site Thuis in de Achterhoek, met eigen regels.



De huidige website Thuis in de Achterhoek gaat 30 december offline, waarna de nieuwe op 10 januari 2023 wordt gelanceerd. Ook komt er een app.

Urgentie

ProWonen en Wonion wezen veel minder huizen toe via loting. Straks wordt nog maar één op de vijf huizen verhuurd via loting. De drie corporaties bepalen zelf wélke dat zijn. Urgentie, bijvoorbeeld voor statushouders en ouders met minderjarige kinderen die scheiden, blijft hetzelfde.

Wat wel verandert, is dat de huurder de inschrijftijd behoudt, zelfs als deze inmiddels een woning heeft. Hiermee verwachten de corporaties te bevorderen dat ouderen doorstromen naar kleinere woningen.

‘Doorstroming wordt beter’

,,Die senioren zitten nu vaak in grote huurhuizen”, zegt Koen Pillen, manager wonen van Wonion. ,,Als ze kleiner willen wonen, moeten ze zich opnieuw inschrijven en dan kan het zo weer een jaar duren voor ze die woning krijgen. Waardoor ze blijven zitten en wachten tot ze toe zijn aan een appartement.”

De drie Achterhoekse corporaties maken het ook makkelijker voor huurders om in het eigen dorp (of dezelfde stadswijk) te blijven wonen. 50 procent van de nieuwbouw (naar verwachting zijn dat tot 2030 circa 1800 huizen) wordt na 1 januari 2023 toegewezen aan mensen die nu al huren in die plaats.

De corporaties hebben advies gevraagd aan zeven huurdersverenigingen en een enquête gehouden onder 1500 huurders.

