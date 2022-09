Loverboys in Doetinchem? Daar leek het vrijdag even op

DOETINCHEM - Met een ‘neploverboy-actie’ in het centrum van Doetinchem werden jongeren vrijdagavond ervan bewust gemaakt dat zij eenvoudig het slachtoffer kunnen worden van een loverboy. De jongeren trapten minder snel in de loverboypraktijken dan in 2018.

Professionals probeerden jongeren over te halen om persoonlijke gegevens te verstrekken of om mee te gaan voor een (erotische) fotoshoot. Jongens en meisjes werden aangesproken op een manier zoals loverboys dat doen.



Dit werd gedaan door een team van de zogenoemde ketenaanpak loverboys en jeugdprostitutie, bestaande uit medewerkers van het Jongeren Informatie Punt, MEE en de GGD, dat vrijdagavond het uitgaanscircuit van Doetinchem in dook.

Minder gevoelig

Wanneer een jongere in ging op het aanbod, maakten de ‘neploverboys’ zich bekend. De jongeren die werden aangesproken, bleken minder gevoelig voor de loverboypogingen dan vier jaar geleden.

Destijds is in Doetinchem dezelfde actie gehouden en reageerde liefst 80 procent van de aangesproken jongeren positief op de verzoeken van de loverboy. Dit jaar was dat ‘slechts’ 20 procent.

Wat nu wel opviel, was dat met name de zogenoemde ‘lovergirls’ jongeren wisten over te halen.

GHB

Op de vrijdagavond van het Stadsfeest Doetinchem werden ook bierviltjes op onbeheerde glazen drank gelegd met de tekst ‘Dit had GHB kunnen zijn’. Juist omdat het drogeren van jongeren tijdens het uitgaan kan leiden tot seksueel geweld of als methode wordt ingezet om jongeren te ronselen voor (seksuele) uitbuiting.

Over het algemeen pasten de jongeren erg goed op hun drankje en namen zij niet zomaar een drankje aan, was de conclusie aan het einde van de avond.