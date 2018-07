LTO: 'Stopregeling varkensboer niet voor Oost-Nederland'

Fietser met hoofdwond naar ziekenhuis na aanrijding op Rozengaard­se­weg

18 juli DOETINCHEM - Een fietser heeft woensdagmiddag rond 12.15 uur een hoofdwond opgelopen bij een aanrijding op de Rozengaardseweg in Doetinchem. De fietser is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht, maar is inmiddels weer vrijgegeven.