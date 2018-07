Luchtalarm klinkt heel even in Gelderland door 'foutje'

Doetinchem maakt werk van servicelo­ket voor evenemen­ten

5 juli DOETINCHEM - Het grote festival Buitengewoon overspoelt in een jubileumeditie met al zijn straatartiesten het Doetinchemse centrum dit weekeinde, maar er is nog veel meer te doen in en om de stad, zoals het foodtruckfestival in Braamt. Kan er niet wat meer regie op komen op evenementen in en rond Doetinchem? Misschien wel: er wordt gewerkt aan een serviceloket voor organisatoren.