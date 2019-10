Maanden cel in na massale knokpartij in centrum Doetinchem. ‘Het lijkt hier wel oorlog’

De 47-jarige Doetinchemmer moet 5 maanden de cel in en krijgt een locatieverbod van 2 jaar voor het Simonsplein en omgeving. Ook moet de man een schadevergoeding van 800 euro betalen aan de agente die hij geschopt heeft en aan een ander slachtoffer van de vechtpartij. De man uit ‘s-Heerenberg (48) krijgt een celstraf van 4 maanden en een vergelijkbaar locatieverbod. De officier van justitie had respectievelijk 6 en 4 maanden geëist.

Oorlog

,,Er is binnen een groep Turken aan het vechten. Het lijkt hier wel oorlog", meldde de portier van Club 22-24 volgens politierechter Kees Kleinrensink bij de eerste melding aan de politie in de nacht van zaterdag op zondag 13 oktober. Voor de officier van justitie was het duidelijk: ,,De verbalisanten moeten doodsangsten hebben doorstaan. Een agent overwoog zelfs een schot te lossen, maar besloot uiteindelijk om pepperspray te gebruiken.”

Op de vuist

De ongeregeldheden ontstonden in Club 22-24 in de Grutstraat, waar de groep op de vuist ging. Nadat de groep de zaak was uitgezet, ging de knokpartij buiten verder. Hier werd iemand mishandeld. Toen agenten hierbij wilden ingrijpen, keerden de vechtersbazen zich tegen hen, aldus de politie. De groep breidde zich rap uit tot een man of vijftig die tegenover acht agenten stonden. Er kwam hulp van alle beschikbare agenten in de wijde regio (24 wagens) en uiteindelijk stonden zo’n vijftig agenten tegen evenzoveel amokmakers.