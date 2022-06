Man (72) bestolen van 300 euro door vingervlugge dief op parkeerplaats Lidl in Doetinchem

Evenemen­ten in regio nemen massaal maatrege­len tegen hitte: ‘Maar dit is beter dan dat het de hele dag staat te regenen’

WINTERSWIJK - De temperatuur loopt vandaag op veel plekken in het land op tot dertig graden of zelfs hoger. De nodige evenementen in de regio nemen daarom extra hittebestendige maatregelen.

