Man betrapt bij filmen onder rokje van vrouw in Doetinchemse supermarkt

,,De vrouw bukte om iets uit het schap te pakken, waarna de man er op zijn hurken achter ging zitten en zijn telefooncamera op haar schaamstreek richtte’’, zegt wijkagent Frans Geerdink. Winkelpersoneel betrapte de man bij het filmen en hield hem staande. Gealarmeerde agenten hebben hem vervolgens opgepakt. Het 46-jarige slachtoffer had niet in de gaten dat ze van achteren werd gefilmd.



Uit verhoor bleek dat de man 'kickte' op het filmen onder rokjes van vrouwen. Volgens hem was het de eerste keer, maar de politie onderzoekt de bestanden op zijn mobiele telefoon om te kijken of er meer heimelijk gemaakte video's tussen staan. De beelden zijn volgens de politie niet openbaar gemaakt.



De filmende Doetinchemmer is na verhoor dinsdag weer vrijgelaten. Omdat er geen sprake is van een zedendelict, maar van heimelijk filmen, was er geen grond de man langer vast te houden.



De officier van justitie beslist over een verdere straf voor de verdachte. Dit kan een celstraf of geldboete worden.