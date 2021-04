Man die babylijkje in 1973 vond, doet oproep aan moeder van baby Sem: ‘Gebruik de sleutel naar je bevrijding’

Ultieme zoektocht naar ouders omgebrach­te baby Sem: ‘Hij werd moederziel alleen achtergela­ten in het koude water’

22 maart DOETINCHEM - Wie zijn de ouders van Sem Vijverberg? De politie gaat opnieuw op zoek naar degenen die het pasgeboren jongetje eind januari 2006 achterlieten in het water van de Kapperskolk in wijk De Hoop in Doetinchem. Het jongetje is destijds met fors geweld om het leven gebracht, stelt de politie.