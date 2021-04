Man die wordt verdacht van het in brand zetten van de Maserati van zijn baas, voorlopig op vrije voeten

Auto belandt op de zijkant doordat bestuurder andere auto geen voorrang geeft in Doetinchem

3 april DOETINCHEM - Bij een ongeluk op de kruising van de Terborgseweg met de Turfweg en Diepengoorsestraat in het buitengebied van Doetinchem is zaterdagavond één persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.