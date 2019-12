Man mag niet meer werken als verpleegkundige vanwege foute appjes naar patiënte

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle legde hem deze maatregel op, omdat hij in het contact met patiënte zijn professionele grens in verregaande mate heeft overschreden, door haar te bestoken met appjes en telefoontjes.



De instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGNet diende zelf een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle. De man werkte al tien jaar bij de instelling. De patiënte was begin dit jaar opgenomen op de High Intensive Care in Doetinchem, voor mensen in ernstige psychische nood.