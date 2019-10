Man mishandeld en beroofd op Boddens Hosangstraat in Doetinchem

De man liep met een trolley richting het station toen hij werd bedreigd, mishandeld en overvallen. De politie vermoedt dat zijn belager aan kwam rijden in een grijze auto en vervolgens is uitgestapt om de man te overvallen. De verdachte is na het incident in diezelfde auto weggereden.



Over de situatie van het slachtoffer zegt de politie op dit moment geen uitspraken te kunnen doen. Wel is de politie op zoek naar ooggetuigen.