Man slaapt zo vast dat brandweer de deur moet forceren na brandmelding in Doetinchem

Najib Amhali, Andy van der Meijde en Glennis Grace helpen mee aan nieuwe rolstoel­bus voor Daan (9): ‘Nieuwe bus is onbetaal­baar’

Een nieuwe rolstoelbus voor Daan Gerrits (9) uit Doesburg. Dat is het doel en 30.000 euro is nodig. Via crowdfunding is inmiddels bijna de helft binnen. ,,We hopen op de steun van bekende mensen.”