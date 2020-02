Man steekt huisgenote met aardappelschilmesje in Doetinchem

Doorrijden trein op stations Duiven en Wester­voort onaccepta­bel: ‘Ook bomvolle trein moet stoppen’

21 februari DUIVEN/ WESTERVOORT - Hoe vol de trein ook zit, de machinist moet altijd stoppen op élk station. Dat vindt reizigersorganisatie Rover nadat de trein van Arriva vanuit de Achterhoek naar Arnhem donderdagmorgen stations heeft overgeslagen. In Duiven en Westervoort konden mensen daardoor niet in- of uitstappen.