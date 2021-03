Martin Mos wil toertocht door de Achterhoek op de fiets: ‘Alle deelnemers hijsen we in een blauw-wit-shirt’

Verbijste­ring over Arnhems coronaver­bod op verkoop tuinplan­ten op markt: ‘Waar zijn jullie nu mee bezig?’

9 maart Arnhem volhardt in een verbod op de verkoop van tuinplanten op de warenmarkt. Sinds vorige maand zijn ondernemers niet meer welkom. Tuinplanten vallen onder non-food en daarvan is de verkoop op last van de regering geschrapt, zo redeneert burgemeester Ahmed Marcouch. Maar de burgemeesters in omringende gemeenten staan de verkoop van tuinplanten wel toe.