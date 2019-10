Massale vechtpartij in centrum Doetinchem: politiehond grijpt verdachte, agente gewond en vier arrestaties

Korte tijd later arriveerden politieagenten in wagens en busjes. Zij zagen dat in de Korte Kapoeniestraat, dichtbij de Grutstraat, iemand werd mishandeld door één van de vechtersbazen. Het slachtoffer is gevlucht na de mishandeling en is vooralsnog onbekend, de politie is op zoek naar hem.



Toen agenten wilden ingrijpen bij deze mishandeling, keerde de groep zich tegen hen, aldus de politie. De groep vechtersbazen breidde zich rap uit tot een man of 50, die tegenover acht agenten stonden. Zij kregen klappen en trappen van de groep, waarna flink is opgeschaald en alle beschikbare agenten in de wijde regio werden aangevoerd. Daar zaten ook meerdere hondengeleiders bij. Uiteindelijk stonden zo’n 50 agenten tegen evenzoveel amokmakers.