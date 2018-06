Mbo'er gewild, vooral in horeca en detailhandel

De vraag naar mbo'ers is 13 procent groter dan een jaar geleden, blijkt uit de jongste cijfers van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en het UWV. ,,De behoefte aan goede vakmensen is in het hele land zichtbaar’’, zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

,,Voor mbo'ers is dit goed nieuws maar ook voor werkenden en werkzoekenden. Zeker als ze kiezen voor horeca of retail.’’

Parttime

De florerende economie zorgt ervoor dat mensen meer geld besteden in winkels, restaurants en op terrassen. Wel maakt Jörgen Zegel, specialist arbeidsmarkt in Gelderland van het UWV, een kanttekening: ,,De horeca en retail zijn seizoensgebonden. In deze branches zijn de meeste tijdelijke en parttime banen. Dat maakt het lastiger om deze vacatures te vullen, want veel mensen gaan liever voor een vaste baan. We zien werkgevers ook veranderen, dat ze bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden verbeteren in de horeca omdat ze mensen willen binden.’’

Een grote relatieve stijging van vacatures is te zien in de bouw. Daar waren in februari 2017 nog 4107 vacatures, een jaar later waren dat er 5737. Een stijging van liefst 40 procent. In de metaal was er een nóg grotere stijging van 46 procent.

Verschil