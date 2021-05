ME in actie bij stadion De Vijverberg: sfeer omgeslagen

Actie Graafschap­fans haalt internatio­na­le media: ‘The real football farmers, absolutely brilliant’

8 mei DOETINCHEM - De actie van de fans van De Graafschap is ook over de grens niet onopgemerkt gebleven. Internationale media berichten over de stoet tractoren die de spelersbus van de club naar Amsterdam begeleidde voor de wedstrijd tegen Jong Ajax.