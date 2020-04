Medici en managers Slingeland zeggen vertrouwen op in bestuurder Bijar Altalabani

VIDEO Achterhoek Coronajour­naal #27: Een café in de Algarve in coronatijd en vissen in Heelweg

15:27 Frans Miggelbrink praat met Achterhoekers, verspreid over de hele wereld, over het coronavirus. In de 27e aflevering onder andere: Ton Polman uit Terborg. Hij is samen met zijn vrouw een café in de Algarve begonnen, net nu de ‘coronapleuris’ is uitgebroken. ‘Niet handig’, oordeelt Frans.