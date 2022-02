Méér restaurants in coronatijd, maar bruin café worstelt: ‘Nog nooit zoveel huilende ondernemers aan de lijn gehad’

Dat verklaart waarom er tot nu toe nauwelijks faillissementen zijn geweest in de horeca, zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het aantal faillissementen in de Nederlandse horeca daalde van 235 in 2020 naar 97 in 2021. In het begin van de coronacrisis, in 2020, gingen relatief wel veel zaken failliet.