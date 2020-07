Meerval verovert Achterhoekse wateren: zegen of plaag?

Doetinchemmer Richard Rözer wist niet wat hij zag. Rustig wandelend met zijn hondjes langs de Oude IJssel bij Ulft zag hij ineens een eend in de gigantische bek van een meerval verdwijnen. ,,Je schrikt je kapot als je zo'n joekel op ziet duiken. Ik laat mijn hondjes in ieder geval niet meer in de Oude IJssel zwemmen. Je weet maar nooit. En als ik kleine kinderen had zou ik die ook zeker niet in het water laten gaan.” Op zijn wandelingen langs de rivier spreekt hij regelmatig vissers. ,,Die klagen steen en been. Ze vangen minder en minder. Die meervallen hebben dit gebied echt veroverd.”