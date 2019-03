Meisje (7) gewond nadat omgewaaide boom op haar valt in Doetinchem

Europese minitoer voor Snow Coats uit Doetinchem

8:49 DOETINCHEM - De Doetinchemse band Snow Coats gaat Europa in. In april spelen de jonge muzikanten zes keer in het voorprogramma van de Amerikaanse indierockers van Pinegrove. Het avontuur brengt Snow Coats in Utrecht, Rotterdam, Münster, Hamburg, Kopenhagen en Stockholm.