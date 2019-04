Mert (13) heeft Turkse stamcellen nodig, maar die zijn er amper

Bij moskeeën, bij de Turkse stichting: waar het maar kan, staan vrijwilligers met wattenstaafjes klaar om wangslijm af te nemen van mensen die stamceldonor willen worden. In de hoop die ene match te vinden die de zieke Mert kan genezen.



Want de 13-jarige heeft al vijf jaar een bloedziekte, en het is een kwestie van tijd voor dat die dusdanig verergert dat het hem fataal wordt. ,,Op een gegeven moment is het op, dan kan het zich omzetten in leukemie", vertelt zijn moeder, Derya Kizil.