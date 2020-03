Met finish in zicht streep door tankstation Zumpe: ‘Te zot voor woorden, slecht bestuur’

,,Met de finish in zicht wordt vijf jaar werk weggegooid", zegt Wenting, eigenaar van de garage annex tankstation aan de Wijnbergseweg in woonwijk De Hoop in Doetinchem. ,,Een actiegroep met eigenbelang heeft 3.500 handtekeningen verzameld, onder wie van vrienden en bekenden die niet eens in Doetinchem wonen. Het is ze gelukt de verplaatsing van het tankstation tegen te houden. Terwijl Doetinchem bijna 60.000 inwoners heeft, van wie je de meesten nu niet hoort. Ik ben boos en diep teleurgesteld.”